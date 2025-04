Operazione di controllo da parte dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro tesi sia a prevenire i reati connessi con il fenomeno della “movida” nonché quelli legati all’uso di droga e alcool.

I controlli

Sorvegliati speciali i locali pubblici e le arterie principali che, nel week end, conducono nei luoghi di maggiore aggregazione ove recentemente si è verificata un’aggressione per futili motivi.

Il bilancio della mirata attività preventiva, alla quale hanno preso parte le pattuglie del Nucleo Radiomobile e quelle delle Stazioni dipendenti dalla Compagnia di Colleferro, è di un arresto, due denunce e due persone segnalate alla Prefettura di Roma.

In particolare, i Carabinieri del Norm, nel corso di un normale servizio perlustrativo nel comune di Valmontone hanno attenzionato un 24enne del posto che, alla vista dell’equipaggio, si è allontanato frettolosamente a piedi. Il giovane successivamente identificato e controllato aveva occultato nei pantaloni 7 dosi di hashish, del peso 25 grammi. La perquisizione del veicolo da lui utilizzato, dal quale si era allontanato, ha consentito di rinvenire un panetto di hashish dal peso di 100 grammi mentre quella eseguita all’interno dell’abitazione ha permesso di recuperare 5 panetti di hashish e 4 dosi dal peso complessivo di circa 540 grammi, denaro contante per un importo di circa 2.000 euro e materiale utile al confezionamento della droga, il tutto sottoposto a sequestro.

Per il 24enne è scattato l’arresto, che è stato convalidato dal Tribunale di Velletri e quindi sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

Nel corso dei controlli alla circolazione stradale, a catturare l’attenzione dei militari è stato un cittadino filippino di 60 anni che alla guida del veicolo in atteggiamento sospetto. A seguito della perquisizione veicolare i militari hanno rinvenuto un coltello a serramanico nascosto nel cruscotto. L’uomo è stato denunciato per porto di armi e/o oggetti atti ad offendere. Poche ore più tardi i Carabinieri della Stazione di Valmontone hanno denunciato un 53enne del posto che, a seguito di un sinistro stradale, si è rifiutato di sottoporsi all’accertamento dell’alcol test, e quindi gli è stata ritirata la patente e sequestrata anche l’autovettura. Nell’ambito dei controlli eseguiti nei luoghi di maggiore aggregazione di movida notturna, i Carabinieri della Stazione di Colleferro e quelli del Norm hanno controllato due persone, entrambe trovate in possesso di una dose di cocaina, si tratta di un 47enne e un 40enne di Colleferro ai quali è stata ritirata anche la patente.

Il servizio svolto dai Carabinieri della Compagnia di Colleferro rientra in un dispositivo areale di prevenzione più ampio disposto dal Comando Provinciale di Roma che mira a garantire maggiore sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione sociale, mantenendo sempre alta l’attenzione, specie nei fine settimana, anche per la sicurezza della circolazione stradale.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.