Roma – Stava svolgendo il servizio di vigilanza sul territorio la pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale, XIV Gruppo Monte Mario, che ieri pomeriggio ha colto in flagrante due uomini di 50 e 27 anni che, a bordo di un autocarro tentavano di sversare 2 metri cubi di rifiuti, perlopiù materiali ferrosi, su di un’area verde nel quartiere di Primavalle, più precisamente tra Via Pasquale II e Via Pietro Bembo.

L’intervento della Polizia Locale di Roma Capitale

Prontamente intervenuti, gli agenti hanno invitato i due a ripristinare lo stato dei luoghi, facendo loro ripulire l’area interessata dallo sversamento e sanzionandoli per un ammontare di oltre 3mila euro, per trasporto di rifiuti privo di autorizzazioni.

In corso indagini per risalire a eventuali committenti, considerata la presenza di materiali vari rinvenuti all’interno del mezzo, presumibilmente riconducibili ad alcune ditte.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.