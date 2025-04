Tragedia a Mondragone, in provincia di Caserta: deceduta la maestra Raffaella Korompay, di 55 anni. La donna era stata travolta da un trattore mentre era in bicicletta.

Lutto a Cassino, investita nel Casertano: addio alla maestra Raffaella. Ecco cosa è successo

L’incidente è avvenuto, nella mattinata di ieri, 3 aprile 2025. L’impatto è stato fatale: inutile ogni tentativo di soccorso; la donna è morta sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per i rilievi di rito, oltre al personale sanitario del 118. La vittima insegnava in una scuola elementare a Cassino.

Il messaggio di cordoglio dell’Istituto Comprensivo Cassino 3

“La dirigente scolastica, le colleghe della scuola primaria e dell’infanzia di Sant’Angelo,i genitori, gli alunni e le alunne della classe prima della scuola primaria di Sant’Angelo e tutta la comunità scolastica dell’Istituto comprensivo Cassino 3 si stringono al profondo dolore della famiglia Korompay- Bonora per la scomparsa, improvvisa e drammatica, della cara maestra Raffaella che lascia un vuoto incolmabile. Il ricordo della sua gentilezza, dedizione e passione per la scuola e per i suoi alunni resterà nei cuori di tutti noi. E’ stata una guida preziosa per ogni alunno, capace di comprendere e supportare ciascuno e una collega discreta ma presente. Esprimiamo la nostra vicinanza alla famiglia, al marito e ai figli, sicuri che la sua memoria continuerà ad ispirarci.

Ora è il momento del silenzio e del dolore per il nostro Istituto”, è quanto pubblicato dall’IC sulla propria pagina Facebook.

Foto di repertorio