Roma – Tragedia nella Capitale, in zona Pigneto, nella giornata di ieri, 2 aprile 2025: studentessa americana di 21 anni muore dopo aver mangiato un panino in un locale.

Roma, studentessa 21enne muore dopo aver mangiato un panino: indagini in corso, ecco cosa sarebbe successo ieri

Stando alle prime informazioni sulla vicenda, la giovane, una studentessa statunitense a Roma per il progetto Erasmus, è deceduta dopo aver mangiato un panino in un locale in zona Pigneto.

La ragazza era in compagnia di alcune amiche: inutile ogni tentativo di soccorso. La 21enne sarebbe morta per uno shock anafilattico, dovuto ad una reazione allergica.

Indagini in corso: potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio

