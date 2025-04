Roma – Addio a Suor Paola: la religiosa si è spenta a 77 anni nella Capitale.

Roma. Addio a Suor Paola, tifosa della Lazio e volto noto della televisione. Lutto tra i tifosi biancocelesti

Personaggio molto conosciuto nel mondo del calcio soprattutto tra i tifosi della Lazio, Suor Paola era diventata nota grazie alle sue partecipazioni televisive proprio in veste di tifosa biancoceleste. Grazie alla sua fama, aveva sostenuto attività benefiche e religiose, in particolare per i giovani in difficoltà ed i detenuti.

Numerosi i messaggi di cordoglio.

Domani la camera ardente per l’ultimo saluto a Suor Paola

La camera ardente di Suor Paola sarà allestita domani, giovedì 3 aprile, presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio. L’ultimo saluto alla religiosa, figura di riferimento per il sociale e lo sport, sarà possibile dalle ore 10 alle 19. Ingresso dalla Protomoteca, scalinata del Vignola.

Foto dalla pagina ufficiale Facebook della Lazio