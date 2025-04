Finite nel peggiore dei modi le ricerche della 22enne scomparsa dallo scorso 25 marzo da Roma: è stata trovata morta Ilaria Sula.

Ritrovata morta Ilaria Sula, di soli 22 anni: fermato l’ex fidanzato. La ragazza era scomparsa dallo scorso 25 marzo

Il corpo senza vita della giovane è stato rinvenuto in un dirupo boschivo nei pressi del Comune di Poli, all’interno di un valigione. Si indaga per omicidio: in stato di fermo l’ex fidanzato 23enne della ragazza, su mandato della Procura di Roma. Potrebbero seguire aggiornamenti sulla vicenda.

Il messaggio di cordoglio della Rettrice de La Sapienza

“È con immenso sgomento e dolore che apprendiamo della tragica morte di Ilaria Sula, studentessa della nostra Università – dichiara la rettrice della Sapienza Antonella Polimeni – A nome di tutta la comunità della Sapienza ci stringiamo alla famiglia a cui desidero far arrivare il mio abbraccio e quello di tutto l’Ateneo. Un’altra donna vittima di violenza omicida, una giovane vita spezzata. Non possiamo più assistere inerti a episodi di femminicidio. Il contrasto alla violenza di genere deve coinvolgere in uno sforzo incessante tutte le istituzioni. Nel nome di Ilaria e di tutte le donne vittime di violenza, Sapienza ribadisce il suo impegno”.

Foto da Facebook