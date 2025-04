Stagione Teatrale a Colleferro: in scena “Due preti di troppo” il prossimo 5 aprile

Colleferro – Stagione teatrale 2025: in scena “Due preti di troppo” il prossimo 5 aprile, alle ore 21:00, presso il Teatro Comunale Vittorio Veneto.

La trama dello spettacolo

Quando tutto sembra perduto, quando le cose sembrano andare in un’ unica direzione, quando la vita sembra averti abbandonato, c’è sempre un momento, un attimo che all’improvviso arrivi l’eroe…e non è obbligatorio che abbia un mantello, un costume blu e una “S” sul petto, alcune volte possono indossare un colletto bianco, una camicia e un pantalone nero e avere come arma non il laser dagli occhi ma le parole che a volte sono più incisive dei fatti…in “DUE preti di Troppo”, i nostri due protagonisti, Don Ezio e Don Sabatino, riescono a salvare una comunità attraverso la musica che spesso è il collante di pace fra intere popolazioni! È la classica storia, del cattivo e dell’eroe e come in ogni storia il cattivo viene surclassato, dopo vari eventi che lo vedono vincente, dai nostri supereroi…ma noi raccontiamo una storia vera e non per questo debba esserci per forza happy end ma nemmeno una tragedia…insomma si racconta la vita che può essere bella o brutta, ma alla fine sempre vera. Due preti di troppo è un turbinio di comicità, verità ma soprattutto musica che accompagnerà i nostri protagonisti in tutta la storia…grazie alla creazione di un coro…che potrà salvare le sorti di una chiesa completamente abbandonata!

Con Antonio Grosso, Antonello Pascale, Gioele Rotini, Alessia D’Anna, Gaspare Di Stefano;

regia Antonio Grosso;

produzione La Bilancia – 3atro produzione

Presso il Teatro Comunale Vittorio VenetoVia dell’Artigianato 47, 00034 Colleferro, Lazio Italia

