I Carabinieri della Compagnia di Anagni nel fine settimana, allo scopo di arginare il fenomeno della diffusione di sostanze stupefacenti e dell’abuso di alcolici nei luoghi della movida, hanno eseguito un servizio coordinato di vigilanza sul territorio di competenza.

Ecco cosa emerge dai controlli

Il servizio ha interessato tutta l’area dei Comuni di Acuto-Anagni-Ferentino-Paliano-Piglio-Serrone ed ha visto il sinergico impiego di 16 militari e 8 automezzi istituzionali dell’Arma delle Stazioni dipendenti e del Nucleo Operativo e Radiomobile.

Nel corso del servizio sono state controllate 79 persone e 49 veicoli in transito, nonché diversi soggetti sottoposti a provvedimenti cautelari e in materia di misure di prevenzione per verificare il rispetto delle prescrizioni imposte dalla competente Autorità Giudiziaria e delle Autorità di Pubblica Sicurezza.

Il dispositivo, nella sua attenta e puntuale attività di controllo, ha consentito di raggiungere importanti risultati operativi.

Nel corso del servizio un 60enne, già noto alle cronache giudiziarie e sottoposto alla detenzione domiciliare, è stato denunciato dai Carabinieri a Sgurgola per aver violato le prescrizioni e gli obblighi imposti dalla misura alternativa alla detenzione.

I Militari hanno eseguito mirati posti di controllo lungo le strade e arterie principali procedendo, nei casi sospetti a perquisizioni e ispezioni per la ricerca di armi, droga e refurtiva. Il dispositivo ha permesso così il rinvenimento di varie dosi confezionate di sostanze stupefacenti di tipologie diverse, sequestrando complessivamente 4,3 grammi di hashish, e 1,3 grammi di cocaina. Nell’ambito dell’attività antidroga 6 giovani assuntori di stupefacenti sono stati segnalati all’Ufficio Tossicodipendenze della Prefettura di Frosinone per l’instaurazione a loro carico del procedimento amministrativo per la violazione dell’art. 75 del D.P.R. 309/90.

I militari hanno posto particolare attenzione anche alla vigilanza alla circolazione stradale e alla verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada sulle vie cittadine e sulle principali arterie di collegamento per arginare il fenomeno sempre più diffuso della guida sotto l’influenza dell’alcool e delle sostanze stupefacenti. Un 33enne di Anagni è stato segnalato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria perché sorpreso alla guida della propria autovettura in stato di ebbrezza alcolica perché, sottoposto ad accertamenti con etilometro dalla pattuglia, evidenziava un tasso alcolemico superiore a quello consentito.

Denunciato, inoltre, un 45enne di Ciampino perché controllato alla guida del suo veicolo in stato di alterazione psicofisica determinato dall’assunzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, previo accertamenti tossicologici a cui è stato sottoposto. Per entrambi, le patenti di guida sono state ritirate ed i veicoli sottoposti a sequestro amministrativo.

Inoltre, sono stati intensificati e pianificati mirati servizi di prevenzione e repressione di reati predatori nelle località più isolate dell’intero territorio di competenza.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.