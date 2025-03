Ciampino, intervista a Mauro Del Tutto (consigliere comunale M5S)

Ciampino – Riceviamo e pubblichiamo l’intervista al consigliere comunale M5S, Mauro Del Tutto.

La Redazione di Casilina News garantisce il diritto di replica a chiunque volesse controbattere.

Intervista a Mauro Del Tutto (consigliere comunale M5S a Ciampino): Il Ruolo del M5S a Ciampino

Intervistatore: Dopo anni di opposizione, e alla luce anche delle tante difficoltà dell’amministrazione Colella a Ciampino ( ultima, le dimissioni imposte all’ex assessore all’ambiente e ai rifiuti , Giglio (PD) proprio ieri, ndr) il Movimento 5 Stelle sta valutando come pianificare un nuovo progetto per Ciampino? Quali sono le vostre priorità?

M5S: La nostra priorità è sostenere un progetto serio, con pochi punti misurabili e obiettivi prestabiliti, che possa generare un impegno tecnico e qualificato per mettere in sicurezza i conti e il territorio di Ciampino. Abbiamo assistito a un peggioramento degli indicatori economici e funzionali sotto la guida del PD, e riteniamo che sia necessario un cambiamento.

Intervistatore: Quali sono le principali criticità che avete riscontrato nella gestione del PD?

M5S: La gestione del PD ha portato a una crisi economica e a una disfunzione amministrativa che non possiamo ignorare. La loro incapacità di affrontare le sfide ha compromesso la fiducia dei cittadini e ha aggravato la situazione del paese. A Ciampino, il primo dei problemi è il degrado del territorio, con l’urbanistica che oggi è il settore più delicato del comune.

Intervistatore: Qual è la vostra posizione riguardo l’urbanistica a Ciampino?

M5S: L’urbanistica è il luogo in cui gli interessi dei “palazzinari” e quelli dei cittadini devono confrontarsi. Per noi, l’unica strada è quella del bene comune prima di ogni tutela degli interessi privati. Abbiamo fatto azioni sul territorio e attivato azioni giudiziali ed extragiudiziali per la difesa del territorio e del popolo di Ciampino.

Intervistatore: Quali sono i valori fondamentali del Movimento 5 Stelle?

M5S: Il Movimento 5 Stelle ha al primo punto il valore della persona e la democrazia partecipativa. Proprio per questi motivi ci rammaricano ulteriormente le criticità espresse dall’ex assessore Federica Giglio riguardo il metodo delle valutazioni e opportunità politiche della giunta Colella.

Intervistatore: Avete un messaggio per Federica Giglio (l’ex assessora che si è dimessa dal suo incarico, ndr)?

M5S: Ing. Giglio, le chiedo: quando io e molti di noi vi invitavamo a correggere quegli stessi errori di metodo e di revisione politica, perché non è stata accanto a noi #dallapartegiusta? Perché ci ha costretto a continui “accessi agli atti”, a chiedere l’intervento della magistratura contabile e dei tribunali per vedere esercitato da me come portavoce il proprio diritto-dovere di controllare l’azione amministrativa dell’ente e delle aziende?

Intervistatore: Qual è la vostra posizione nei confronti delle altre forze politiche a Ciampino?

M5S: Non ci fidiamo né del sindaco Colella né del Partito Democratico di Ciampino. Ma neanche della destra, quella castellana, tra le peggiori espressioni in Italia. Non ci fidiamo nemmeno del pullulare di liste, associazioni o congreghe politiche che si professano green, ambientaliste e pro cittadini, ma che poco o nulla hanno fatto per il nostro territorio. I risultati sono sotto gli occhi di tutti: la più alta densità abitativa del Lazio e uno dei territori più sfruttati e violentati del centro Italia.

Intervistatore: Quali sono i vostri obiettivi per il futuro?

M5S: Oggi, il nostro impegno è rivolto a ricostruire la fiducia dei cittadini, a risanare l’economia e a riportare funzionalità e trasparenza nella gestione pubblica. Non c’è spazio per il servilismo, ma solo per chi ha dimostrato di essere all’altezza delle proprie responsabilità. Il nostro ruolo sarà quello di un’opposizione costruttiva, magari il supporto di qualche risorsa qualificata, potrebbe essere utile per il bene comune.

Foto di repertorio