Roma – Paura in zona Prati: una donna di 45 anni è precipitata dal primo piano di un appartamento; portata in codice rosso in ospedale.

Stando alle prime informazioni disponibili, una donna di 45 anni è precipitata dal pimo piano di una palazzina nel quartiere Prati, al culmine di una lite.

Sul posto, oltre al personale medico del 118, sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato che, all’interno dell’appartamento, avrebbero trovato una persona molto probabilmente sotto effetto di sostanze stupefacenti. La donna precipitata è stata portata in ospedale in codice rosso; in corso le indagini per stabilire quanto accaduto.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.