Roma – Alle ore 04.30 di oggi, 31 marzo 2025, la sala operativa del comando di Roma ha inviato in Via Serracapriola le squadre della Rustica 10/A, Frascati 21/A con al seguito due Autobotti, il Carro Autoprotettori, il Funzionario di Guardia ed il Capo Turno Provinciale, per un incendio all’interno di una Concessionaria Tesla.

Roma, fiamme in una concessionaria Tesla: distrutte 17 auto. Intervengono i Vigili del Fuoco

All’interno della concessionaria sono andate a fuoco 17 autovetture. Nessuna persona coinvolta, le fiamme hanno interessato parzialmente la struttura in cui erano parcheggiate le auto.

Sul posto le forze dell’ordine: al momento non si conosce la natura dell’ incendio. Potrebbero seguire aggiornamenti.