Lutto in provincia di Frosinone: non ce l’ha fatta Paolo Cervini, 58enne di Ripi, ferito in seguito ad un incidente sul posto di lavoro, avvenuto mercoledì scorso.

Incidente sul lavoro a Frosinone, operaio 58enne di Ripi muore dopo quattro giorni. Una prima ricostruzione dei fatti

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo sarebbe rimasto ferito al volto mentre stava cambiano uno pneumatico ad un mezzo pesante all’interno di un’officina. Le sue condizioni erano apparse disperate sin da subito ed era stato portato all’ospedale Spaziani di Frosinone.

Purtroppo, a causa della gravità delle lesioni, nella serata di ieri, 29 marzo 2025, l’uomo è deceduto.

La salma è stata posta sotto sequestro; indagini in corso. Numerosi i messaggi di cordoglio per la prematura scomparsa dell’uomo; anche la nostra Redazione si stringe al dolore della famiglia e dei cari dell’uomo.

Foto di repertorio