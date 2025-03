Cerimonia di insediamento della Città Italiana del Vino 2025: visita al CREA di Velletri

Un traguardo significativo per Velletri e gli altri dieci comuni dei Castelli Romani proclamati Città Italiana del Vino 2025.

L’evento

Il programma ha preso ufficialmente il via sabato 29 marzo, con la cerimonia di apertura dell’anno dedicato ai Castelli Romani, durante la quale si è svolto un interessante confronto sulla tutela del marchio Italia, il rapporto tra le giovani generazioni e il vino, le geografie del vino in un paesaggio in transizione, le tecnologie e il vino.

All’evento erano presenti esperti del mondo della viticoltura, sindaci e delegati di oltre duecento comuni italiani, l’Assessore all’Agricoltura della Regione Lazio Giancarlo Righini insieme al Ministro delle Politiche Agricole Francesco Lollobrigida.

“Il progetto per la Città del Vino 2025 è stato avviato creando un’importante occasione di confronto per sviluppare strategie comuni e percorsi di valorizzazione dei prodotti enoici. Nel pomeriggio la visita presso il CREA, ex Cantina Sperimentale, di Velletri ha consentito ai partecipanti di degustare i vini tipici di Velletri, un momento significativo per far conoscere e promuovere la nostra tradizione vinicola”, ha commentato il Sindaco di Velletri, Ascanio Cascella.

La giornata si è conclusa presso il ristorante “Benito al Bosco” dove una selezione di chef dell’istituto alberghiero Ugo Tognazzi di Velletri, che promuovono l’enogastronomia locale con il padrone di casa Benito Morelli, ha stupito i presenti con una proposta innovativa e creativa che racconta la storia della tradizione veliterna.