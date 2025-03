Roma – Non si ferma l’azione di controllo del territorio nei vari quartieri del quadrante est della Capitale da parte dei Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina, finalizzata alla prevenzione e alla repressione di ogni forma di illegalità e degrado nelle aree periferiche, in particolare quella del contrasto allo spaccio, in linea con le indicazioni fornite dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise anche in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Blitz antidroga a Roma Est

Negli ultimi giorni, nel corso dei numerosi controlli antidroga, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, i Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina hanno arrestato, in flagranza di reato, 9 persone, gravemente indiziate del reato di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.

In zona Tor Sapienza, in viale Giorgio Morandi, i Carabinieri hanno notato una coppia in atteggiamento sospetto, all’interno di un’autovettura ferma su strada, ed hanno quindi deciso di fermarli per procedere al controllo. I due, romani, rispettivamente di 73 e 67 anni, a seguito della perquisizione personale e domiciliare, sono stati trovati in possesso di ben 325 dosi di droga tra crack e cocaina del peso complessivo di 127 g., e 3 panetti di hashish del peso di 300 g., nonché la somma contante di 655 euro. Altro blitz a Cinecittà, in via Carlo Fadda, dove i Carabinieri del Nucleo Operativo hanno arrestato in flagranza un romano di 22 anni, notato in atteggiamento sospetto a bordo della propria autovettura e trovato in possesso di 69 g. di cocaina e tutto il materiale utile a confezionare lo stupefacente, nonché la somma contante di 210 euro. Ed erano sempre a bordo di un’autovettura, le due romane di 21 e 23 anni, notate dai Carabinieri della Stazione di Roma Alessandrino, effettuare una cessione di stupefacente ad un soggetto che è stato poi fermato, trovato in possesso di una dose di crack e quindi segnalato quale assuntore. Le ragazze sono state poi fermate e a seguito di perquisizione trovate in possesso di una dose di crack e una di hashish e della somma di 1530 euro.

Nel quartiere di Centocelle, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile e quelli del Nucleo Operativo, in due distinte attività, hanno arrestato 3 soggetti. I primi due, un romano di 51 anni e il secondo un cittadino egiziano di 27, sono stati bloccati in flagranza in viale Palmiro Togliatti all’incrocio con via delle Palme, a bordo di un Taxi condotto dal proprietario, estraneo ai fatti, e trovati in possesso di 5 dosi di crack e cocaina, del peso complessivo di 3 g., e di una banconota da 50 euro contraffatta. Lo straniero durante le fasi del controllo è riuscito a fuggire a piedi, dopo aver spintonato violentemente i militari, ma è stato subito rincorso e bloccato poco dopo.

Il terzo arrestato è uno studente 15enne, romano di seconda generazione, è stato bloccato in via degli Olivi con viale P. Togliatti, mentre percorreva contro mano la via su un monopattino e trovato in possesso, a seguito di perquisizione personale, di quasi 500 dosi di cocaina e crack, del peso complessivo di oltre 200 grammi.

Infine, in via Walter Tobagi, a Torre Maura, i Carabinieri hanno arrestato un romano di 19 anni, notato aggirarsi con fare sospetto a bordo di un’autovettura e trovato in possesso di 8 dosi di cocaina del peso di 3 g., 3 dosi di crack di 2,5 e una dose di hashish del peso di 2 g., nonché della somma contante di 180 euro. Tutto la droga, i soldi e il materiale rinvenuto nel corso delle perquisizioni è stato sequestrato.

Tutti gli arresti sono stati convalidati.

Si precisa che considerato lo stato dei procedimenti, indagini preliminari, gli arrestati devono considerarsi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.