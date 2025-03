Spaccio a Roma, sette arresti: sequestrate centinaia di dosi in poche ore

Roma – Prosegue l’azione antidroga dei Carabinieri, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, che nelle ultime ore hanno arrestato sette persone nei quartieri Tufello, San Basilio e Talenti, poiché, gravemente indiziate del reato di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti.

QUARTIERE “TALENTI”

Nello specifico, in via Augusto Camerini, nel quartiere Talenti, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza un cittadino albanese di 23 anni, senza fissa dimora e con precedenti che, a seguito di un controllo d’iniziativa è stato trovato in possesso a bordo di un’auto a noleggio, di 5 dosi di cocaina pronte per la vendita e la somma contante di 280 euro.

In via Monte Massico, sempre nel quartiere Talenti, questa volta i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Montesacro hanno arrestato in flagranza altri due cittadini albanesi, entrambi 19enni, fermati a bordo di un’auto a noleggio e a seguito di perquisizione personale e veicolare, sono stati trovati in possesso di una dose di crack e 5 g di cocaina, nonché la somma contante di 375 euro. Droga e denaro sono stati sequestrati.

Poche ore dopo, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato, in viale Ionio, un romano di 33 anni, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso e trovato in possesso a bordo di un’auto, di ben 93 g di crack già suddivisa in dosi e la somma contante di 840 euro.

QUARTIERE “SAN BASILIO”

In due diversi episodi, i Carabinieri della Stazione di Roma San Basilio, nell’omonimo quartiere, in via Ave Ninchi, hanno arrestato sempre a bordo di un’auto a noleggio, un cittadino di 59 anni, originario della provincia di Napoli, già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di 15 dosi di cocaina per un totale complessivo di quasi 12 g. Poco dopo invece, in via Cappi, i militari hanno arrestato un romano di 46 anni, senza occupazione e già noto alle forze dell’ordine, sorpreso a bordo di un veicolo a noleggio è stato trovato in possesso di 5 dosi di cocaina e 4 dosi di crack.

QUARTIERE “TUFELLO”

Infine, i Carabinieri della Stazione di Roma Città Giardino, in via Capraia, hanno arrestato in flagranza, un uomo, italiano di 28 anni, che sempre a bordo di un’auto a noleggio è stato trovato in possesso di 12 g di crack e la somma contante di 550 euro. Tutto posto a sequestro.

Tutti gli arresti sono stati convalidati e gli indagati sono stati tradotti in carcere.

Si precisa che considerato lo stato dei procedimenti, indagini preliminari, gli arrestati devono considerarsi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.