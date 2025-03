Anagni – Lunedì 31 marzo 2025 si terrà l’ultimo saluto a Moreno Finocchio, il 40enne originario della Città dei Papi deceduto dopo un incidente sul lavoro avvenuto a Roma.

Anagni, lunedì l’ultimo saluto a Moreno

I funerali avranno luogo lunedì 31 marzo alle ore 15:00 presso la Chiesa di Santa Maria della Pietà Pantanello.

Una prima ricostruzione dei fatti: accertamenti ancora in corso

L’uomo era deceduto il 25 marzo scorso, al San Camillo di Roma dove era stato trasportato in seguito ad un incidente avvenuto sul posto di lavoro. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, il 40enne sarebbe rimasto schiacciato tra due veicoli: sono ancora in corso tutti gli accertamenti per stabilire l’esatta dinamica di quanto avvenuto.

Numerosi i messaggi di cordoglio dalla comunità anagnina, dove l’uomo era molto conosciuto e ben voluto. Anche la nostra Redazione rinnova le più sentite condoglianze alla famiglia e a tutti i cari della vittima.

Foto di repertorio