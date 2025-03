Colleferro – Evade dai domiciliari per andare al bar: arrestato un 52enne.

La vicenda

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del NORM di Colleferro hanno arrestato un 52enne originario della provincia di Frosinone, sottoposto agli arresti domiciliari a Colleferro, gravemente indiziato del reato di evasione.

I militari, nel corso di un normale controllo, non hanno trovato a casa il 52enne e dalle immediate verifiche hanno accertato che si era recato al bar in compagnia di un amico, ragion per cui è stato arrestato.

Questa mattina, l’uomo è comparso dinanzi al Giudice del Tribunale veliterno che ha convalidato l’arresto e, in attesa del processo, è ritornato a casa, ai domiciliari, per scontare la pena della precedente condanna.

Foto di repertorio

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.