Spaccio a Guidonia, arrestato 25enne: sequestrati oltre 6 chili di droga

Guidonia Montecelio – I Carabinieri della Tenenza Carabinieri di Guidonia, in collaborazione con personale della Sezione Radiomobile della Compagnia di Tivoli hanno tratto in arresto in flagranza di reato un giovane di 25 anni, con precedenti specifici, per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

L’arresto

Nella mattina di mercoledì i militari, durante un mirato servizio di contrasto allo spaccio di stupefacenti, hanno fermato e controllato il soggetto, che veniva trovato in possesso di sostanza stupefacente.

A seguito di immediata perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 5,340 kg di sostanza stupefacente del tipo hashish, 1,246 kg di sostanza stupefacente del tipo cocaina, 10,57 gr. di sostanza stupefacente tipo ketamina e 10,57 gr. di sostanza stupefacente del tipo crack, tutto era già suddiviso in dosi e pronto per la vendita.

In casa sono stati trovati anche materiale per il taglio ed il confezionamento, bilancini di precisione, e 41.120,00 euro in contanti, provento dell’attività illecita.

L’arrestato espletate le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Tivoli è stato tradotto presso il Carcere di Roma Rebibbia, in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.