Colleferro – Come ogni inizio primavera, i vari gruppi sparsi nel territorio nazionale facenti parte di Italia Sotterranea si ritroveranno per la consueta plenaria dell’importante associazione consortile, giunta quest’anno alla quarta edizione.

Colleferro, sabato e domenica l’incontro con l’Associazione Italia Sotterranea: i dettagli

Dopo gli incontri ospitati da I sotterranei di Roma, la Grotta delle Meraviglie di Zogno (Bergamo) e nell’itinerario dello scorso anno organizzato congiuntamente da Materasum di Matera, dagli Amici delle Gravine di Castellaneta e da Gravina Sotterranea, l’incontro di quest’anno si terrà sabato 29 e domenica 30 marzo, ospitato dall’amministrazione Comunale di Colleferro, appositamente inserito nel programma delle celebrazioni organizzate in occasione del 90′ anniversario della Fondazione del Comune di Colleferro.

Sarà un’occasione per visitare i Rifugi Antiaerei di Colleferro, importanti testimonianze della nostra storia nazionale e per sviluppare il programma delle prossime attività formative offerte dall’associazione. Durante la riunione generale prevista nel pomeriggio di sabato 29 marzo, inoltre, a partire dalle 18.00, presso la Sala Consiliare cittadina – ex Direzione BPD – in Corso Garibaldi 22, si svolgerà il Congresso dell’Associazione Nazionale Italia Sotterranea aperto alla cittadinanza.

Il Congresso sarà il momento per illustrare le attività svolte dalle varie associazioni nel proprio territorio di competenza e per definire le strategie finalizzate alla valorizzazione dell’offerta

culturale.