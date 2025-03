Velletri, il Pronto Intervento Sociale in via Edgardo Zauli Sajani

Il Pronto Intervento Sociale (P.I.S.) è un servizio, del Distretto Velletri – Lariano, dedicato alla gestione delle emergenze sociali e affronta situazioni che richiedono interventi immediati e decisivi, con una risposta rapida.

I dettagli sul servizio

Il servizio si rivolge a minori, donne vittime di violenza, persone non autosufficienti, anziani senza dimora, adulti in difficoltà e altri soggetti in condizioni di grave povertà, emarginazione o rischio per la loro incolumità.

Il P.I.S. è integrato con i servizi sociali e sanitari locali, quali le Forze dell’Ordine, la Protezione Civile e il privato sociale, per garantire una risposta tempestiva e coordinata. Le principali prestazioni offerte includono l’assistenza telefonica 24h, il supporto immediato sul territorio tramite unità mobile, l’accompagnamento a strutture di accoglienza o sanitarie, e l’emergenza freddo e caldo con distribuzione di pasti e coperte. Il servizio è pensato per rispondere prontamente a tutte le necessità urgenti e migliorare la qualità di vita di chi si trova in situazioni di grave difficoltà.

Le dichiarazioni

“Rispetto al precedente servizio svolto abbiamo voluto inserire nel nuovo appalto del personale qualificato come un assistente sociale con il ruolo di coordinatore, OSS, educatori professionali in grado di poter gestire ogni situazione emergenziale fornendo h24 assistenza 7 giorni su 7 a qualsiasi persona possa trovarsi in situazioni emergenziali. Chiunque abbia bisogno può contattare il numero verde o recarsi presso la sede in via Edgardo Zauli Sajani 12, aperta anche dopo la chiusura degli uffici del servizio sociale. È presente anche un’unità di strada, un automezzo disponibile 7 giorni su 7 con due operatori. Questo è un servizio fondamentale, volto a mettere in atto ogni forma di aiuto immediato ad anziani, senza fissa dimora, donne in difficoltà, vittime di violenza, minori e adulti in situazioni di bisogno”. – Ha dichiarato l’Assessore ai Servizi Sociali, Ilaria Neri.

Info e orari

Il Pronto Intervento Sociale è aperto tutti i giorni dalle 18:00 alle 24:00; il numero verde: 800911899 è attivo H24, 7 giorni su 7; l’unità di strada è attiva dal lunedì alla domenica dalle ore 19.30 alle 24.00.