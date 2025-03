X Actors for Emergency, la seconda edizione a Frosinone: ecco tutti i dettagli sull’evento.

I dettagli da Emergency

Torna X Actors, rassegna teatrale organizzata e diretta dal nostro volontario Stefano Celani attraverso la quale il teatro si fa strumento per valorizzare e divulgare il lavoro di EMERGENCY e il suo impegno contro la guerra.

L’appuntamento per questa seconda edizione, con il patrocinio del Comune di Frosinone, è per sabato 29 e domenica 30 marzo 2025 presso 60° Strada Studios – Via Mastruccia 56 a Frosinone.

Il programma:

Sabato 29 Marzo

Ore 19:00: Bulo Burti di Antonio Bruscoli

Atto unico sugli effetti della guerra moderna sulla popolazione civile.

Con: Serena Sansoni, Mariandrea Filpo, Ilona dell’Olio, Federico Palladini; Assistente messa in scena: Rachele Anzellotti

Ore 20:15: apericena e mostra fiaba illustrata La Tartaruga Caretta Caretta di Federica Ponza e Claudia Morini

Ore 21:00: MadeInTerraneo di e con Andrea di Palma

Spettacolo teatrale che dà voce e dignità al tema delle migrazioni.

Con: Andrea Di Palma, Giacomo Gatto, Francesco Cellitti

Domenica 30 Marzo

Ore 18:30: Sull’ultima cade la neve

Drammaturgia di Antonio Bruscoli, regia di Danilo Paris

Con: Titania Bracaglia, Graziella Caliciotti, Andrea Coppotelli, Henry Fiorini, Paolo Fiorini, Marco Incitti, Anna Levoniuk, Matteo Messia, Veronica Picchi, Isabella Pulciani, Irene Sabetta, Luciano Valle e con Germana De Vincenzi; chiusura finale con Federico Palladini

Ore 20:15: apericena e mostra fiaba illustrata La Tartaruga Caretta Caretta di Federica Ponza e Claudia Morini

Ore 21:00 Ica Brothers Band

Musiche di pace e gioia di vivere

Il ricavato, al netto delle spese, andrà a sostenere le attività di Emergency nel mondo.

La prenotazione è obbligatoria: 3299895761 (Stefano)

Vi aspettiamo per due giornate ricche di arte, ospiti, incontri e solidarietà: siete pronti ad emozionarvi insieme a noi?

Maggiori dettagli nella locandina in evidenza