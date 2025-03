Roma – Tragedia nella mattinata di oggi, 26 marzo 2025, a Trinità dei Monti: morta una donna di 55 anni.

Roma, precipita dal parapetto di Trinità dei Monti: morta una 55enne, indagini in corso

Stando alle prime informazioni del caso, una turista spagnola è morta dopo essere caduta dal parapetto in prossimità della scalinata a Trinità dei Monti.

Nonostante fosse stata portata in ospedale, per la donna non c’è stato nulla da fare.

Non si esclude il gesto estremo: indagini in corso da parte della Polizia Locale intervenuta sul posto. Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio