Frosinone, il degrado della via Francigena: la denuncia di Fare Verde, di seguito il comunicato stampa.

La denuncia di Fare Verde sulle condizioni di una parte di via Francigena

Mentre molti comuni si preparano al Giubileo migliorando le vie dei Pellegrini con interventi su cartellonistica, aree di ristoro, arredo urbano e manutenzione del verde, a Frosinone la realtà è ben diversa. La porzione di Via Francigena su Via Cassiopea è stata trasformata in una vera e propria discarica a cielo aperto.

Un Far West di inciviltà: pneumatici, calcinacci, rifiuti urbani, lavandini e molto altro infestano una strada che dovrebbe rappresentare un percorso di fede e cultura.

Fare Verde Provincia di Frosinone APS e i volontari di Fare Verde Città di Frosinone si mobilitano: entro 24 ore presenteranno una denuncia formale contro ignoti ai Carabinieri Forestali e alla Polizia Locale. Si chiede la bonifica immediata e indagini per individuare i responsabili.

È tempo che il Comune di Frosinone intervenga con controlli adeguati e l’installazione di fototrappole per prevenire ulteriori abbandoni di rifiuti.

Il nostro presidente: “È chiaro che ci troviamo di fronte a un fenomeno di delinquenza e inciviltà che non è stato represso.”

Fare Verde Provincia di Frosinone APS