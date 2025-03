Quarticciolo, in corso operazioni antidroga e a tutela dell’ambiente

Roma – È in corso un servizio straordinario di controllo del territorio nell’area del Quarticciolo, ad opera dei Carabinieri della Compagnia Casilina con l’ausilio dei Carabinieri Forestali e supportati da personale della Polizia Locale di Roma Capitale e dell’AMA.

Blitz in corso al Quarticciolo

L’iniziativa, seguendo le linee indicate dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Lamberto Giannini, ha come obiettivo, non solo quello di proseguire l’attività per contrastare lo spaccio di stupefacenti nelle strade del quartiere, controllare l’area del parco di via dei Larici, posto nelle immediate vicinanze del Quarticciolo e costantemente frequentato da persone che vi consumano stupefacenti (cosiddetto parco “zombieland”) ma anche quello di eseguire controlli finalizzati alla tutela ambientale, anche con la rimozione di alcune carcasse di veicoli abbandonati da mesi nell’area, ad opera della Polizia Locale.

Potrebbero seguire aggiornamenti.