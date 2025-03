Lutto a Veroli: la giovane venuta a mancare nella giornata di ieri, 24 marzo 2025, a Monte San Giovanni Campano, è la 28enne Beatrice Sgroia.

Tragedia a Monte San Giovanni Campano, domani l’ultimo saluto a Beatrice. La 28enne era precipitata in un dirupo

La giovane era in cerca di asparagi quando è caduta in un dirupo. Nonostante l’arrivo dei soccorsi, Purtroppo, per la 28enne non c’è stato nulla da fare.

L’ultimo saluto si terrà domani, mercoledì 26 marzo 2025, alle ore 15:30, presso la Chiesa della Madonna del Buon Consiglio in Scifelli.

Anche la nostra Redazione si stringe al dolore dei familiari e di tutti i cari della giovane.

Foto da Facebook