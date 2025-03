Tragedia in provincia di Frosinone nella giornata di oggi, 24 marzo 2025: morta una 28enne a Monte San Giovanni Campano.

Tragedia a Monte San Giovanni Campano, precipita nel vuoto: morta una 28enne di Veroli. Ecco una prima ricostruzione dei fatti

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, una ragazza di 28 anni è morta dopo essere caduta nel vuoto in una zona impervia. La ragazza, 28enne di Veroli, era uscita in cerca di asparagi. La caduta, purtroppo, è stata fatale: nonostante l’arrivo dei soccorsi, per la giovane non c’è stato nulla da fare.

Potrebbero seguire aggiornamenti sulla vicenda.

Foto di repertorio