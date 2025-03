Un risultato straordinario per i giovani nuotatori del Lazio che si sono qualificati per i Criteria Nazionali Giovanili BPER, un evento di grande prestigio che si terrà a Riccione dal 28 al 31 marzo 2025.

Qualificazione per i Criteria Nazionali Giovanili di Riccione: un traguardo importante per gli atleti del Centro Nuoto Anagni e Colleferro. I dettagli e le dichiarazioni

Questi atleti, provenienti dalla Piscina Comunale di Anagni e dal Centro Nuoto Colleferro di Largo Biagio della Rosa, hanno ottenuto risultati eccezionali, dimostrando il frutto di mesi di duro allenamento e impegno costante.

Le atlete femminili che si sono distinte nella sezione femminile dei Criteria Nazionali Giovanili BPER sono:

Francesca Amore (Centro Nuoto Anagni): con una performance straordinaria nei 100 dorso (01:04.46) e nei 200 dorso (02:18.80), Francesca ha conquistato la qualificazione per i Criteria Nazionali.

Chiara Colasanti (Centro Nuoto Anagni): si è qualificata nei 100 dorso con il tempo di 01:02.53, ottenendo così il pass per i Criteria Nazionali.

Valentina Masella (Centro Nuoto Anagni): ha ottenuto la qualificazione in diverse discipline, tra cui il 50 stile libero (00:26.10), 100 stile libero (00:56.83), 50 dorso (00:28.82), 100 dorso (01:01.86), 200 dorso (02:14.83) e 200 misti (02:18.90), confermando la sua versatilità e il suo grande talento.

Ambra Parricchi (Centro Nuoto Anagni): ha conquistato la qualificazione nei 200 farfalla (02:23.94) e nei 400 misti (05:12.52), dimostrando una preparazione tecnica e fisica di alto livello.

Nel settore maschile, si è distinto:

Alessio Arduini (Centro Nuoto Anagni): con i suoi tempi nei 100 dorso (00:55.83) e 200 dorso (02:07.85), Alessio ha ottenuto la qualificazione per i Criteria Nazionali Giovanili.

Il lavoro svolto dietro questi straordinari risultati è il frutto di un allenamento costante e di alta qualità, guidato dai tecnici Enrico Scaccia e Simone Farmeschi, che hanno saputo motivare e guidare questi giovani talenti con dedizione, competenza e passione.

Le dichiarazioni degli allenatori Enrico Scaccia e Simone Farmeschi

Enrico Scaccia afferma: “Siamo estremamente soddisfatti del percorso che questi ragazzi hanno intrapreso. La qualificazione ai Criteria Nazionali è il giusto riconoscimento per il duro lavoro che hanno fatto. Ogni singolo atleta ha dimostrato crescita, impegno e determinazione, qualità che li porteranno lontano. Riccione sarà un’opportunità per loro di confrontarsi con il meglio del panorama nazionale e di continuare a crescere.”

Simone Farmeschi aggiunge: “Questo è un traguardo importante, ma è solo l’inizio. Il nostro obiettivo non è solo farli arrivare a Riccione, ma aiutarli a esprimere il massimo del loro potenziale. Ogni sessione di allenamento, ogni sacrificio ha portato a questo risultato. Non vediamo l’ora di vedere come questi giovani atleti si comporteranno in un palcoscenico così prestigioso.”

Gli allenamenti, che si svolgono con impegno presso la Piscina Comunale di Anagni e il Centro Nuoto Colleferro, sono stati decisivi per la preparazione fisica e tecnica degli atleti, che hanno dato il massimo per raggiungere questa qualificazione tanto attesa.

La partecipazione ai Criteria Nazionali Giovanili rappresenta un risultato di grande valore, non solo per gli atleti, ma anche per i loro allenatori e le strutture che li supportano, confermando il continuo progresso del nuoto giovanile nel Lazio. La strada verso Riccione è ora tracciata, e questi giovani atleti avranno l’opportunità di confrontarsi con il meglio del nuoto nazionale, mettendo in evidenza il lavoro svolto in tanti mesi di sacrificio e determinazione. Un grande in bocca al lupo per questa importante esperienza!