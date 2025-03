Lutto a Cassino per la scomparsa dell’ingegnere Sacchetti, di soli 37 anni

Lutto a Cassino per la scomparsa dell’ingegnere civile e ambientale Ugo Sacchetti, scomparso a soli 37 anni per un malore.

Nel pomeriggio di ieri si è tenuto l’ultimo saluto al giovane: di seguito, il ricordo della sua Università, tramite un post pubblicato dal Rettore, Marco Dell’Isola.

“Sono un ingegnere civile e ambientale appassionato di energia e sostenibilità. #opentolive #opentosmile #opentotruth #opentogood”

Così si descriveva l’Ing. Ugo Sacchetti su LinkedIn. Nostro laureato in Ingegneria Civile e Ambientale, sempre qui a #Unicas ha conseguito, con lode, il Master in ‘Transizione Energetica delle Reti’. Professionista affermato presso la Società Gasdotti Italia, coltivava la sua formazione con attenzione e passione. Martedì 18 marzo era in aula magna a Ingegneria per seguire una lezione del Corso di Alta Formazione sull’Intelligenza Artificiale Generativa, cui si era iscritto da poco, vincitore di borsa di studio.

Non ci sono davvero parole per descrivere il dolore della nostra comunità. Ugo era uno dei nostri ragazzi, ‘figlio’ brillante di questo territorio. Aveva 37 anni. Il Rettore Marco Dell’Isola, a nome di tutta l’Università, con profonda tristezza, si stringe ai suoi cari e ai suoi affetti”, è quanto pubblicato sulla pagina ufficiale dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

Foto da Facebook