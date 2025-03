Roma – Un uomo di 37 anni è stato fermato e denunciato dalla Polizia Locale di Roma Capitale, IV Gruppo Tiburtino, al termine di un inseguimento avvenuto in zona Pietralata, dopo il tentativo di sottrarsi ai controlli degli agenti.

Roma, occulta la targa per sfuggire all’autovelox: inseguito un motociclista di 37 anni

Il 37enne, nei giorni precedenti, era stato già avvistato mentre tentava di occultare la targa del proprio motoveicolo Honda, alla vista dell’autovelox, posizionato nella zona per garantire il rispetto dei limiti di velocità ed evitare incidenti. Intercettato da una pattuglia mentre percorreva via Filippo Fiorentini, l’uomo ha accelerato bruscamente, dandosi alla fuga a forte velocità, tenendo una condotta di guida pericolosa e cercando di ostacolare gli agenti con manovre azzardate. La fuga si è conclusa in piazza Santa Maria del Soccorso, dove la pattuglia lo ha raggiunto.

Una volta fermato, nei suoi confronti sono stati elevati numerosi verbali per violazioni al Codice della Strada, tra cui circolazione contromano, passaggio con il rosso e guida pericolosa, oltre alla sospensione immediata della patente di guida, a cui si aggiungerà la contestazione di tutte le infrazioni per eccesso di velocità accertate. Il 37enne è stato inoltre denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.