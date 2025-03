Continuano i controlli da parte dei Carabinieri della Stazione di Ferentino, collaborati dai colleghi della Compagnia di Anagni, nelle aree urbane maggiormente sensibili e che, nel contesto, hanno interessato il rione popolare di Via P. Borsellino di Ferentino.

Ferentino, droga e irregolarità negli alloggi popolari: i controlli dei Carabinieri

Nelle prime ore del mattino di venerdì scorso e per quasi tutta la giornata, i militari, impegnati in un un’operazione unitamente ai funzionari “Ater Frosinone” e a tecnici specializzati delle società di distribuzione di energia elettrica “Enel Spa” e di rete idrica “Acea Ato5 Spa”, hanno effettuato controlli amministrativi nelle palazzine ATER e verifiche inerenti reati in materia di stupefacenti.

L’operazione, svolta con l’impiego di 9 militari e 3 autovetture, ha permesso di eseguire una serie di verifiche amministrative su alcune sistemazioni alloggiative, aggiornando la composizione di alcuni nuclei familiari.

In alcuni appartamenti, infatti, sono state riscontrate discordanze dovute alla presenza di persone in più rispetto a quanto dichiarato o non residenti negli alloggi.

Questo comporterà una comunicazione all’ATER per l’adeguamento della tariffa, qualora l’ospitalità si fosse protratta per oltre trenta giorni.

I controlli, avviati a seguito di alcune segnalazioni pervenute ai militari da privati cittadini, che reclamavano il rispetto delle graduatorie di assegnazione, hanno evidenziato irregolarità in almeno 6 appartamenti che erano abitati da persone senza averne titolo e che erano allacciate irregolarmente ai servizi pubblici di fornitura elettrica e idrica.

Nei confronti degli occupanti, oltre ad essere stati segnalati all’Autorità Giudiziaria, personale ATER ha proceduto alla notifica del provvedimento di diffida al rilascio degli alloggi con contestuale messa in mora per il reintegro del possesso degli immobili.

Un altro aspetto cruciale dell’intervento è stato il controllo sull’eventuale possesso di sostanze stupefacenti. Le verifiche hanno portato alla segnalazione di due giovani trovati in possesso di singole dosi di hashish e cocaina.

Le sostanze sono state sequestrate e i giovani segnalati alla Prefettura come assuntori, per i provvedimenti amministrativi di competenza. Nel corso del controllo gli uomini dell’Arma hanno rintracciato anche un uomo destinatario di un’ordinanza applicativa della misura alternativa della libertà controllata, emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Frosinone, il quale sconterà la pena della misura per la durata di giorni 24, per reati contro il patrimonio.

Nell’ambito della prevenzione per la sicurezza dei cittadino due persone di origini albanesi, gravati da pregiudizi di polizia, sono stati proposti per l’applicazione del foglio di via obbligatorio poiché identificati nel complesso di edilizia popolare non erano in grado di giustificare la loro presenza nel luogo soggetto a controllo.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.