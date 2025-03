Roma, auto e furgoni in fiamme in un deposito

Roma – Fiamme in un deposito macchine: intervengono i Vigili del Fuoco nella mattinata di oggi, 22 marzo 2025.

Alle ore 07:30 circa di questa mattina, tre squadre dei Vigili del Fuoco, con l’ausilio di quattro autobotti e un’autoscala, sono intervenute in Via Sant’Angelo in Vado, per un vasto incendio di auto e autofurgoni all’interno di un deposito macchine.

Al momento non risultano persone coinvolte e non si conosce la natura dell’incendio: potrebbero seguire aggiornamenti.