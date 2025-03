Colleferro, in memoria dell’occupazione operaia della BPD: l’evento

Martedì 25 marzo alle 17.00 presso il Teatro Vittorio Veneto si svolgerà l’evento “In memoria dell’occupazione operaia della BPD.

I dettagli sull’evento

La settimana tra il 22 e il 29 marzo del 1950 la comunità di Colleferro, la Città Operaia, assistette ad un fatto unico ma simile in altri luoghi di lavoro in Italia. Circa 300 operai e operaie degli stabilimenti BPD decisero di occupare i luoghi di lavoro per rivendicare Diritti e Dignità per i lavoratori e le lavoratrici. Quest’anno è il 90° anniversario della fondazione di Colleferro e ricorre il 75° anniversario di tali fatti, Colleferro Città Industriale e del Lavoro.

Nell’occasione l’Amministrazione Comunale, da sempre sensibile e sostenitrice dei diritti del lavoro, rilascerà ai familiari dei protagonisti e delle protagoniste di tale esemplare e storica forma di Lotta un Attestato in Ricordo, quale Riconoscimento Istituzionale.

Il Teatro sarà luogo dove ritrovarsi per l’occasione e condividere la Storia tra le diverse generazioni. Verrà proiettato un video con fotografie dell’epoca, ci sarà un momento di racconti, ricostruzione storica e condivisione dei fatti.

​Interverranno:

il Sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna​,

Sandro Magnosi autore del libro “Sembravamo tanti quel giorno… L’occupazione operaia della BPD di Colleferro nel marzo 1950”;

Annalisa Palombi, storica, autrice del libro “Colleferro voci di una comunità”;

Giuseppe Cappucci Archivio Storico CGIL Roma e Lazio;

Marta Bonafoni Consigliera Regionale;

l’Onorevole Pierluigi Bersani, politico e scrittore.

Il tutto sarà moderato dalla Dott.ssa Roberta Bruno, Archivio Storico – Centro di Documentazione “Renzo Rossi” del Comune di Colleferro. Per l’occasione è stato messo a disposizione il parcheggio dell’Italcementi dalla stessa Società.