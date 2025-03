Velletri – Smentita la notizia sull’accorpamento del Commissariato di Polizia: le dichiarazioni.

Le dichiarazioni

“Nel pomeriggio di ieri la smentita della Questura di Roma circa l’accorpamento del locale Commissariato a quello di Genzano di Roma. Infatti, nella stessa si legge che “sono da poco in atto procedure amministrative tese ad individuare soluzioni adeguate… nessuna di queste – sottolinea – si è conclusa con una decisione”.

A tal riguardo l’Amministrazione Comunale ha intrapreso già da tempo una intensa interlocuzione con il Ministero, mettendo a disposizione immobili comunali e dichiarandosi disponile anche a sostenere eventuali costi, necessari allo scopo.

Non è ipotizzabile pensare di poter privare un territorio vasto, che consta di 53.000 abitanti, sede di Tribunale, della Casa Circondariale nonché di un importante presidio ospedaliero, del Commissariato di Polizia”. – Così in una nota stampa il Sindaco di Velletri, Ascanio Cascella, che ha ribadito la ferma volontà dell’Amministrazione di sostenere l’individuazione di un nuovo presidio a Velletri.

La smentita anche dal ministro Piantedosi

“Nel pomeriggio di ieri è arrivata la smentita della Questura di Roma circa l’accorpamento del locale Commissariato a quello di Genzano di Roma. Oggi, anche il Ministero dell’Interno ha chiarito che non è in programma alcun riordino delle strutture della Polizia di Stato. Infatti, la notizia, che aveva sollevato preoccupazioni tra i cittadini, è stata ulteriormente chiarita dal Ministro Matteo Piantedosi in seguito a un incontro, presso il Viminale, con i sindacati delle forze di polizia, il Sottosegretario Nicola Molteni delegato del Dipartimento della Pubblica sicurezza e il Capo della Polizia Vittorio Pisani. Ribadisco, quindi, che a Velletri non è prevista alcuna modifica relativa al Commissariato e confermo nuovamente la disponibilità a interloquire ulteriormente con il Ministero”. – Così in una nota stampa il Sindaco di Velletri, Ascanio Cascella.