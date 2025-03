Ardea, armi e soldi in casa: arrestati moglie e marito

È stato rintracciato nella sua unità abitativa, che condivide con la sua famiglia ad Ardea.

I dettagli

L’uomo, un italiano di 43 anni e già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato colto di sorpresa, questa mattina, dagli agenti del commissariato Colleferro che, a seguito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Nei primi giorni di marzo, un’attività di indagine condotta dagli agenti del commissariato Colleferro si era conclusa con una perquisizione domiciliare presso un’abitazione ad Ardea, nel corso della quale erano stati rinvenuti droga, preziosi, due pistole – di cui una con matricola abrasa – numerosi proiettili ed oltre 53 mila euro in contanti. Nell’occasione, una donna era finita in manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, ricettazione e detenzione abusiva di armi.

Ieri, sempre gli uomini del suddetto commissariato si sono presentati presso la stessa abitazione, dove risiede ancora il marito, per dare esecuzione ad un’ordinanza del GIP che dispone l’applicazione della misura cautelare in carcere anche nei confronti del 43enne per il concorso, assieme alla donna, nei summenzionati reati.

Per completezza si precisa che l’indagato, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, ovvero quella delle indagini preliminari, è da considerarsi non colpevole fino a sentenza passata in giudicato.