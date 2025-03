A1, incidente tra Pontecorvo e Ceprano: coinvolto un pullman

Poco prima delle ore 13, sulla autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Pontecorvo e Ceprano, in direzione Roma, è avvenuto un incidente autonomo di un pullman all’altezza del km 646,4, che ha impattato la segnaletica di un’area di cantiere, correttamente installata.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia.

Attualmente il traffico transita su due corsie in entrambe le direzioni e si registrano 3km di coda in direzione Roma e 6km di coda per curiosi in direzione Napoli.

