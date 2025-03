Città Italiana del Vino 2025: Nemi ospita la cerimonia di apertura. Presenti il Ministro Francesco Lollobrigida, l’assessore Giancarlo Righini; invitato il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.

Dal 28 al 30 marzo un evento straordinario celebra la tradizione e l’innovazione del vino ai Castelli Romani.

I dettagli

Il pittoresco borgo di Nemi insieme agli altri 10 Comuni, nel cuore dei Castelli Romani, si preparano ad accogliere la prestigiosa cerimonia di apertura della Città Italiana del Vino 2025. Questo importante riconoscimento, conferito dall’Associazione Nazionale Città del Vino, premia l’eccellenza vitivinicola italiana, celebrando il valore del territorio e delle sue storiche tradizioni enologiche. L’evento segna l’inizio di un anno ricco di appuntamenti dedicati alla promozione della cultura vinicola, attraverso degustazioni, percorsi enoturistici e iniziative culturali volte a esaltare la qualità e la storia delle produzioni locali.

SABATO 29 MARZO: UNA GIORNATA MEMORABILE TRA ISTITUZIONI E INNOVAZIONE

Sabato 29 marzo, con un programma ricco di eventi e personalità di spicco del mondo istituzionale ed enologico. A fare gli onori di casa sarà il Sindaco di Nemi, Alberto Bertucci, che darà ufficialmente il via alla Convention a Palazzo Ruspoli, nella prestigiosa Sala Minerva. “Questo evento rappresenta un’opportunità straordinaria per Nemi e per tutti i Castelli Romani. Il vino non è solo un prodotto, ma un simbolo della nostra cultura e identità. Siamo orgogliosi che i Castelli Romani sono protagonisti di un progetto che celebra la nostra storia e guarda con fiducia al futuro”, ha dichiarato il Sindaco Bertucci.

Alla cerimonia parteciperà anche il Ministro dell’Agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida, la cui presenza sottolinea l’importanza del settore vitivinicolo per l’economia italiana. Il Ministro interverrà nel panel dedicato alle relazioni con l’Europa e alla tutela delle produzioni vitivinicole, un tema cruciale per garantire la valorizzazione e la protezione delle eccellenze italiane nel contesto internazionale.

Tavola Rotonda

Assessore Regione Lazio Giancarlo Righini

Presidente ARSIAL Massimiliano Raffa

Presidente CCIAA Roma Lorenzo Tagliavanti

Intervengono

Presidente delle Città del Vino Angelo Radica

Senatore Marco Silvestroni

Vice Presidente Commissione Affari Sociali Luciano Ciocchetti

Capo di Gabinetto del Ministro della Salute Schillaci Marco Mattei

Presidente Nazionale Unpli Antonino La Spina

Direttore Testate Valica e resp. rapporti Istituzionali Filippo Massimo

Gli 11 Sindaci dei Comuni Città italiana del Vino 2025

La giornata sarà arricchita da una serie di tavole rotonde e interventi istituzionali di alto profilo:

Il rapporto tra giovani generazioni e il vino – “Bere sano, bere moderato”

Prof. Claudio Letizia, Università La Sapienza di Roma

Vice Sindaco di Nemi Giovanni Libanori

Direttore GAL Patrizia di Fazio

Geografie del vino e la destinazione Castelli Romani

Prof. Simone Bozzato, Università di Roma Tor Vergata

Consigliere regionale Lazio Edy Palazzi

Commissario Parco Castelli Romani Ivan Boccali

Tecnologia e vino: il valore del Made in Italy

Francesca Giubelli, influencer AI certificata Meta

UN TERRITORIO UNITO PER PROMUOVERE IL VINO E LA CULTURA

L’assegnazione del titolo di Città Italiana del Vino 2025 è il frutto di una straordinaria sinergia tra undici comuni dei Castelli Romani, che hanno collaborato con determinazione per valorizzare il proprio patrimonio enologico. I sindaci delle città coinvolte hanno svolto un ruolo cruciale nella candidatura e nel coordinamento delle iniziative che accompagneranno l’intero anno di celebrazioni.

Marino (capofila) – Sindaco Stefano Cecchi

Nemi (coordinatore) – Sindaco Alberto Bertucci

Ariccia – Sindaco Gianluca Staccoli

Colonna – Sindaco Fausto Giuliani

Frascati – Sindaco Francesca Sbardella

Genzano di Roma – Sindaco Carlo Zoccolotti

Grottaferrata – Sindaco Mirko Di Bernardo

Lanuvio – Sindaco Andrea Volpi

Lariano – Sindaco Francesco Montecuollo

Monte Porzio Catone – Sindaco Massimo Pulcini

Velletri – Sindaco Ascanio Cascella

Angelo Radica, presidente dell’Associazione Città del Vino, ha sottolineato l’importanza di questo riconoscimento: “I Castelli Romani custodiscono un patrimonio enologico di straordinario valore. Questo titolo rappresenta un’opportunità unica per rafforzare il legame tra il vino, la cultura e il turismo, contribuendo allo sviluppo del settore vitivinicolo”.

UN PROGETTO DI RESPIRO NAZIONALE E INTERNAZIONALE

Grazie al contributo di Valica Spa, partner di comunicazione e membro del Comitato Scientifico dell’iniziativa, il progetto “Castelli Romani Città Italiana del Vino 2025” avrà una visibilità senza precedenti. Con una strategia digitale innovativa, si punta a coinvolgere non solo il pubblico italiano, ma anche gli appassionati di enogastronomia di tutto il mondo.

Un ruolo centrale in questa strategia sarà ricoperto dal Progetto Francesca Giubelli, che vede l’influencer virtuale certificata da Meta come ambasciatrice digitale dell’evento. Grazie alle più moderne tecnologie di intelligenza artificiale e comunicazione digitale, si racconterà il mondo del vino dei Castelli Romani con un linguaggio innovativo e coinvolgente, rivolgendosi a nuove generazioni e mercati internazionali. Un’iniziativa che unisce tradizione e futuro, portando l’eccellenza vitivinicola locale al centro del panorama globale.

L’appuntamento è imperdibile: dal 28 al 30 marzo, Nemi diventa il palcoscenico dell’eccellenza vinicola italiana!