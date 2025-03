Roma Sud, chiusa per una notte l’immissione sul GRA

Sulla D19 Diramazione Roma Sud della A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 di giovedì 20 alle 5:00 di venerdì 21 marzo sarà chiuso, per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli, il ramo di immissione sul G.R.A. (Grande Raccordo Anulare), carreggiata esterna, in direzione SS6 Casilina.

Info e dettagli

In alternativa si consiglia di immettersi sulla carreggiata interna del G.R.A., direzione Appia e, seguendo le indicazioni per l’inversione di marcia, immettersi sulla carreggiata esterna del G.R.A., direzione Casilina.

Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Tuscolana est”, situata nel tratto compreso tra Torrenova e l’allacciamento con il G.R.A., verso Roma.

Si precisa che sarà chiuso il parcheggio dedicato ai mezzi pesanti all’interno dell’area di servizio, dalle 18:00 di giovedì 20 fino alla riapertura della stessa.

