Oggi, 17 marzo 2025, verso le 11:30, la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco ha inviato in via Cavour, a Pomezia, 3 Aps, 3 autobotti con in supporto un’autoscala e il carro autoprotettori, per l’incendio scoppiato all’interno del Centro Commerciale Cavour.

Incendio in un centro commerciale a Pomezia: intossicata una persona, intervengono Vigili del Fuoco e 118

Le fiamme si sono sprigionate all’interno di un grande negozio di abbigliamento. Il denso fumo ha invaso diverse attività adiacenti. All’arrivo dei soccorritori VF una persona è stata presa in cura dal 118 per l’inalazione di fumo.

L’incendio è stato estinto; seguiranno le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area interessata.