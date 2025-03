A1 Milano-Napoli – Traffico bloccato per un incidente tra Colleferro e Valmontone verso Roma questa mattina, 17 marzo 2025: 7 km di coda in aumento a partire da Anagni.

A1, incidente tra Colleferro e Valmontone: traffico in tilt, 7 km di coda in aumento. Ecco la situazione in diretta

Riportiamo di seguito i dettagli condivisi da Autostrade per l’Italia

“Sulla A1 Milano-Napoli tra Colleferro e Valmontone verso Roma, il traffico è bloccato con 7 km di coda in aumento, a partire da Anagni, a seguito di un incidente avvenuto al km 590, nel quale sono rimasti coinvolti un camion e alcune vetture. A chi viaggia verso Roma consigliamo di uscire ad Anagni e rientrare in autostrada a Valmontone dopo avere percorso la viabilità ordinaria. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso”, è quanto si legge sul portale di Autostrade per l’Italia.

Al momento non sono stati resi noti il numero dei feriti e l’esatta dinamica dell’incidente. Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio