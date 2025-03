Amministrative e referendum quando si vota

Cittadine e cittadini chiamati alle urne: via libera del Consiglio dei Ministri al decreto elezioni, ecco tutti i dettagli e quello che c’è da sapere.

Come annunciato dal portale ufficiale del Consiglio dei Ministri, il Ministro Piantedosi intende indire le elezioni amministrative domenica 25 e lunedì 26 maggio. Con questo decreto si potrà quindi votare in due giorni (domenica dalle 7:00 alle 23:00 e lunedì dalle 7:00 alle 15:00). Per i referendum e ballottaggi, i cittadini potranno votare l’8 e il 9 giugno.

“Il Ministro Piantedosi intende indire, con proprio decreto, le elezioni amministrative per domenica 25 e lunedì 26 maggio, con eventuali ballottaggi domenica 8 e lunedì 9 giugno. Pertanto, in considerazione della necessità di conciliare la più ampia possibilità di partecipazione dei cittadini con le esigenze di continuità dell’attività didattica nelle scuole sedi di seggio elettorale, in un prossimo Consiglio dei ministri sarà deliberato di proporre al Capo dello Stato la convocazione dei comizi per i cinque referendum abrogativi in concomitanza del secondo turno delle amministrative, domenica 8 e lunedì 9 giugno“, è quanto si legge dal portale ufficiale del Consiglio dei Ministri.

Il punto sui referendum

I referendum, invece, verteranno sui temi della cittadinanza e del lavoro; sono cinque e quattro sono stati promossi dalla CGIL.

Il primo referendum chiede l’abrogazione della disciplina sui licenziamenti del contratto a tutele crescenti del Jobs Act;

il secondo richiede la cancellazione del tetto all’indennità nei licenziamenti nelle piccole imprese;

il terzo referendum punta ad eliminare alcune norme sull’impiego dei contratti a termine.

per il quarto quesito, i cittadini dovranno votare o meno l’esclusione della responsabilità solidale di committente, appaltante e subappaltante negli incidenti sul lavoro;

il quindi referendum verte, invece, sulle tempistiche per l’acquisizione della cittadinanza italiana per i residenti stranieri.

