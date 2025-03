Paliano, inaugurata la mostra “Il mondo di Berlinguer”

Paliano – Sabato 15 marzo, il Sindaco Domenico Alfieri, insieme all’eurodeputato Nicola Zingaretti, ha inaugurato la mostra “Il mondo di Berlinguer , 1972-1984” di Adriano Chini, autore anche dell’omonimo libro presentato nella mattinata.

L’inaugurazione della mostra Il mondo di Berlinguer

Il Vicesindaco e Assessore alla Cultura Simone Marucci e l’Assessore alle Politiche Giovanili Francesca Calamari, promotori dell’evento hanno dichiarato: «A 40 anni dalla scomparsa di Enrico Berlinguer, abbiamo cercato di omaggiare il politico e la persona con questa morabile e accurata mostra di Adriano Chini il quale è riuscito a raccogliere una cospicua quantità di materiali d’archivio, tra manifesti politici, articoli di giornale e fotografie che tracciano la vita politica del leader del Pci e il contesto storico-sociale in cui ha operato da segretario del partito, dal 1972 al 1984.

Una raccolta di grande valore che spazia fra diverse tematiche dell’epoca che hanno ruotato intorno al grande leader politico Berlinguer: i fatti del Cile, la guerra del Vietnam, la mafia, la droga, la strategia della tensione. Questioni che oltre a ricostruire il passato, possono dare ai giovani la possibilità di conoscere le radici di molti problemi forse ancora non risolti e tanti spunti di riflessione. Ci auguriamo che l’iniziativa sia ragione di un rinnovato interesse per i messaggi di attualità di Berlinguer soprattutto nelle nuove generazioni».

Il Sindaco Domenico Alfieri: «Questo evento rappresenta un’importante occasione per riflettere sull’eredità politica e culturale lasciata da Berlinguer, anche e soprattutto alla luce delle sfide contemporanee. Non si può negare che Enrico Berlinguer ha segnato un’epoca e il suo pensiero continua a ispirare generazioni di cittadini e politici, un pensiero e un operato che certamente hanno contribuito a formare la nostra identità politica e sociale. Un ringraziamento dunque a Adriano Chini per averci dato la possibilità di godere di questo suo grande lavoro di ricerca e naturalmente grazie all’eurodeputato Nicola Zingaretti per averci omaggiato della sua presenza e per il suo attento e minuzioso intervento».