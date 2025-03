Morolo, rifiuti abbandonati in una grotta: la denuncia di Fare Verde

Morolo – Fare Verde Morolo ha segnalato un sito di abbandono rifiuti alla Polizia Locale e ai Carabinieri della Forestale: la denuncia.

La denuncia

Il programma “Ambiente pulito” di Fare Verde Provincia di Frosinone APS continua con le segnalazioni dei rifiuti abbandonati sul territorio della provincia di Frosinone.

I volontari di Fare Verde Morolo hanno trovato rifiuti abbandonati nella grotta alle coordinate 41°38’21,3”N – !3° 11’44.4” E nel Comune di Morolo.

Bellezza naturalistica visibile, nella mappa CAI 741, per la bellezza paesaggistica come luogo di escursione che di certo non rappresenta un bel biglietto da visita per il Comune di Morolo.

Fare Verde Morolo ha segnalato il sito di abbandono rifiuti alla Polizia Locale e ai Carabinieri della Forestale chiedendo la pulizia e la videosorveglianza con foto trappole in modo da far passare il vizio agli incivili.

Fare Verde Morolo