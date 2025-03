A1, Ferentino – I Vigili del Fuoco di Frosinone dalle ore 18:20 di ieri, 14 marzo, sono intervenuti in autostrada A1, corsia sud, all’altezza del Comune di Ferentino per la perdita di Gas GNL da un camion in transito, che ha subito un danno al serbatoio a seguito di foratura di uno pneumatico.

A1. Camion perde carico di GNL a Ferentino: necessarie operazioni di bonifica, i dettagli dai Vigili del Fuoco

Sul posto la prima partenza 1A di Frosinone, alla quale si è succeduta la partenza del distaccamento territoriale di Fiuggi. Il personale intervenuto ha provveduto alla messa in sicurezza del mezzo ma per le operazioni di bonifica si è reso necessario l’intervento di personale del nucleo regionale NBCR (Nucleo Batteriologico Chimico Radiologico) intervenuto da Roma, che ha provveduto a mandare in torcia il prodotto in un terreno adiacente l’autostrada.

Lunghe le operazioni di bonifica. La situazione è sotto controllo e l’autostrada è rimasta aperta.

Sono intervenute 13 unità VVF e 6 mezzi (2 APS Auto Pompa Serbatoio, 2 CA Campagnole Pickup, 1 Rimorchio e 1 carro NBCR).

Presente la Polizia Autostradale per quanto di competenza.