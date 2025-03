Sabato 15 marzo USB a piazza Barberini alle 15:00: “Diciamo chiaramente no al riarmo UE ed all’economia di guerra”.

I dettagli

“L’Unione Europea stanzia 800 miliardi di euro per il riarmo e costituire un esercito europeo. Ogni Paese dell’Unione Europea dovrà accettare di spostare risorse a favore della guerra sottraendone ancora alla sanità, alle pensioni, al lavoro, ai contratti, ai salari ed alla casa, dimostrando così che vincoli di bilancio e cordoni della borsa si possono allargare se si tratta di riarmo, o restringere se i soldi servono per welfare e lavoro.

USB Sabato 15 marzo sarà a Piazza Barberini, insieme alle altre realtà che hanno deciso di dire un chiaro no al riarmo, dalle ore 15.00. Non possiamo accettare che, in nome dell’economia di guerra, vengano ulteriormente tagliate risorse fondamentali per lavoratrici e lavoratori.

Manifestiamo chiaramente contro il riarmo e l’economia di guerra: nessuna complicità del mondo del lavoro con i guerrafondai”. dichiaradno da Unione Sindacale di Base.

Foto di repertorio