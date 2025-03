VERTENZA SAXA GRESTONE, INCONTRO AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO: L’AZIENDA HA MANIFESTATO L’INTENZIONE DI RENDERE CENTRALE IL SITO DI ROCCASECCA

Il Sindaco Sacco: “E’ emersa una volontà importante, siamo tutti concentrati sull’obiettivo di concludere positivamente la vicenda”

Si è svolto la mattina del 12 marzo presso la sede del Ministero dello Sviluppo Economico, l’incontro per la vertenza Saxa Grestone. Presenti, oltre ai rappresentanti del Ministero, la Regione Lazio con il vicepresidente e assessore allo Sviluppo Economico Roberta Angelilli, le sigle sindacali, l’azienda e il Comune di Roccasecca con il sindaco Giuseppe Sacco.

Durante il confronto si è delineato un quadro positivo della vertenza, perché l’azienda informato tutte le parti coinvolte del progetto che dovrebbe rendere il sito di Roccasecca centrale per il processo di riconversione delineando anche i tempi di riavvio della produzione.

Il tavolo è stato riaggiornato a breve per il perfezionamento di tutti gli accordi tecnici all’esito di quanto emerso mercoledì.

“Oggi è emerso un aspetto significativo e importante dall’incontro – ha detto il sindaco Giuseppe Sacco – Come Comune di Roccasecca abbiamo sottolineato l’approccio propositivo da parte di tutti gli attori interessati e la necessità di operare insieme per arrivare finalmente alla conclusione positiva della vertenza, soprattutto nell’interesse dei lavoratori, delle loro famiglie e del sistema produttivo territoriale. E’ questo l’obiettivo per il quale siamo impegnati da circa otto anni, passo dopo passo, riunione dopo riunione, senza mai arrenderci e senza far mai mancare la vicinanza dell’istituzione locale ai nostri concittadini che vivono sulla loro pelle gli effetti della crisi aziendale. Ci auguriamo che si arrivi finalmente a scrivere la parola fine”.