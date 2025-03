Frosinone – Atto vandalico al monumento dei tre martiri toscani: di seguito, la condanna del Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli.

La condanna del Sindaco

“Esprimo la mia più ferma condanna nei confronti del vile atto vandalico ai danni del monumento dei tre martiri toscani, in viale Mazzini. Il gesto di dare fuoco alla corona d’alloro, emblema di onore e rispetto per la memoria storica della nostra città, è un’offesa alla nostra comunità, alla nostra identità e ai valori che essa rappresenta.

Simili atti feriscono la nostra storia e il nostro legame con il passato, nel luogo in cui 81 anni fa Giorgio Grassi, Pier Luigi Banchi e Luciano Lavacchini furono giustiziati dal plotone d’esecuzione tedesco.

La città e la comunità intera – ha concluso Mastrangeli – continueranno a rendere omaggio e a tener viva la memoria dei tre martiri e del loro sacrificio.

Valori come la democrazia, la libertà, la pace, la tolleranza sono patrimonio di tutti e costituiscono le fondamenta della convivenza civile: per questo, devono continuare a essere punto di riferimento della nostra società, specie delle generazioni più giovani’.

Foto di repertorio