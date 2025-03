Roma – Acea Ato 2 comunica che per la realizzazione di interventi di implementazione della rete, volti a migliorare l’efficienza del servizio, è necessario effettuare una sospensione del flusso idrico nel III Municipio del Comune di Roma.

I dettagli da Acea

Di conseguenza dalle ore 06:00 di venerdì 14 marzo alle ore 02:00 di sabato 15 marzo si verificheranno abbassamenti di pressione e/o possibili mancanze d’acqua alle utenze ricadenti nelle seguenti strade/zone:

Piazzale Jonio

Via dei Prati Fiscali (da Piazzale Jonio a Largo Valturnanche)

Via di Val Melania (da Piazzale Jonio a Via Giovanni Faldella)

Via Val di Sangro

Via delle Cave Fiscali

Via Val Maira

Via Val Pellice

Via del Casale Giuliani

Via Mugello

Via Valle Scrivia

Via Monte Patulo

Via Val di Lanzo

Via Val Malenco

Via Valle Stura

Via Val Santerno (da Via Val di Lanzo a Largo Val Santerno)

Via Val Sesia

Via Valle di Riva

Via Val Formazza

Viale Tirreno (civici dispari da Via Val di Lanzo a Piazza Capri)

Piazza Capri

Viale Tirreno (ambo i lati da Piazza Capri a Piazzale Jonio)

Via Calimno

Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alle citate.

Per limitare i disagi ai cittadini è stato predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento nelle seguenti vie:

Via Val Pellice; angolo Via dei Prati

Fiscali

Piazzale Jonio

Piazza Capri

Via di Valle Scrivia; angolo Via Val di Lanzo

Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335. Acea Ato 2, scusandosi per il disagio arrecato, invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua.

Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet www.gruppoacea.it.

Foto di repertorio