Roma, controlli antiborseggio: undici arresti

Roma – Incessante è l’attività antiborseggio dei Carabinieri, intensificata soprattutto a bordo dei mezzi pubblici e nei pressi delle aree di maggiore interesse e presenza di turisti. I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato 11 persone, tutte gravemente indiziate del reato di furto o tentato furto in concorso.

I controlli e gli arresti

In tutti i casi, i Carabinieri sono riusciti a recuperare gli oggetti rubati ai turisti come, smartphone, zaini, trolley e portafogli con all’interno denaro ed oggetti preziosi.

Nello specifico, i Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia hanno arrestato due cittadini romeni, un uomo e una donna di 26 e 32 anni, notati in atteggiamento sospetto in via Cavour e sorpresi dopo aver portato via il portafogli, sfilato dallo zaino di una turista inglese che non si era accorta di nulla.

Stesso copione per una coppia sud americana, 38 anni lei, 36 anni lui, che approfittando della confusione a bordo dell’autobus di linea 85 fermata Tritone – Barberini, i Carabinieri della Stazione di Roma Via Vittorio Veneto, li hanno sorpresi e ammanettai dopo averli notati mentre portavano via un portafogli ad una passeggera italiana.

All’altezza della fermata “Barberini”, i Carabinieri della Stazione Roma Viale Eritrea hanno arrestato due cittadine bosniache di 21 e 33 anni, dopo essersi impossessate di un portafogli di una turista spagnola che era in attesa del convoglio metropolitano.

Gli stessi Carabinieri, questa volta all’altezza della fermata metropolitana Termini, hanno arrestato un cittadino algerino di 63 anni, sorpreso dopo aver portato via il portafogli di un passeggero.

Sempre all’interno della metropolitana, all’altezza della fermata “Vittorio Veneto”, i Carabinieri della Stazione di Roma Viale Libia hanno arrestato due cileni di 28 e 48 anni, entrambi senza fissa dimora, bloccati e finiti in manette dopo aver portato via il portafogli, poi recuperato di una turista italiana.

Infine, in via Marco Polo, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un cittadino marocchino di 47 anni, senza fissa dimora e con precedenti, sorpreso mentre tentava di introdursi all’interno dell’abitacolo di una Fiat Panda. Sottoposto a controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di un coltello di circa 10 centimetri, utilizzato per forzare la portiera.

Tutte le vittime di furto consumato o tentato hanno presentato regolare denuncia querela e gli arresti sono stati tutti convalidati.

Si precisa che i procedimenti versano nella fase delle indagini preliminari, per cui gli indagati sono da ritenersi innocenti fino ad eventuale sentenza definitiva.