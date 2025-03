Anzio, controlli ad alto impatto: ecco cosa emerge

I Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno eseguito un servizio di alto impatto, disposto dal Ministero dell’Interno e finalizzato al controllo delle stazioni ferroviarie del territorio.

I controlli

Al termine dello stesso, sono stati controllati più di 120 soggetti e 77 veicoli, sono state elevate sanzioni al codice della strada per oltre 12.000 euro, con il sequestro di due veicoli. Durante un posto di controllo, un soggetto è stato deferito in stato di libertà per uso di atti falsi, poiché la pattuglia ha constatato che erano stati apposti bolli contraffatti sulla carta di circolazione di un veicolo, con targa straniera.

Inoltre, congiuntamente a personale del NAS, sono state controllate due attività commerciali del territorio: una pasticceria, ove sono state comminate sanzioni amministrative di oltre 11.000 euro per carenze igienico sanitarie e per mancanza di tracciabilità degli alimenti in vendita; un ristorante ove sono state comminate sanzioni amministrative di oltre 3.000 euro per carenze igienico sanitarie e per l’assenza dell’abbattitore, necessario per la somministrazione di prodotti ittici crudi.

Infine, nel corso del servizio, sono stati eseguiti numerosi posti di controlli nelle aree limitrofe e nei parcheggi delle stazioni ferroviarie del comune di Anzio.

Per dovere di cronaca, e a tutela di eventuali indagati in caso di indagini, ci teniamo a ricordare che quanto detto non equivale a una condanna. Le prove si formano in Tribunale e l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio. Resta dunque valida la presunzione di non colpevolezza degli indiziati.