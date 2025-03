Colleferro – Polemiche sull’Ospedale. Droghei (Pd): “La Risonanza Magnetica è ancora inutilizzabile”. Di seguito, tutta la dichiarazione della Consigliera Regionale Dem.

La dichiarazione

“Ancora una volta il Presidente Rocca inaugura in pompa magna ma poi si dimentica di garantire i servizi ai cittadini. La Risonanza Magnetica dell’Ospedale di Colleferro, inaugurata un mese fa, è ancora inutilizzabile per mancanza di personale formato. Un fatto grave, già accaduto anche al Grassi di Ostia.” –

Lo denuncia la Consigliera Regionale del PD, Emanuela Droghei, che evidenzia come i servizi nel Parodi Delfino continuino a ridursi – “Reparti storici come l’Urologia azzerano prestazioni fondamentali, mentre esami diagnostici essenziali per la prevenzione oncologica vengono sospesi per ‘problemi tecnici’ mai chiariti, la Cardiologia è in crisi, con metà dell’organico necessario. Si parla addirittura di eliminare Anatomia Patologica e Farmacia Territoriale, decisioni che penalizzerebbero ulteriormente i cittadini, costretti a spostarsi in altri ospedali o a rivolgersi al privato con costi insostenibili” – prosegue Droghei.

“Le liste d’attesa si allungano e la soluzione della giunta Rocca è spedire i pazienti in tutta la Regione per un esame, anziché garantire cure efficienti e accessibili vicino casa. Basta propaganda, servono risposte concrete. La Regione e la ASL RM5 devono intervenire subito per attivare la Risonanza Magnetica e ripristinare i servizi sospesi. La sanità pubblica non può essere solo uno strumento di propaganda, ma deve funzionare davvero per tutti” – conclude Emanuela Droghei, Consigliera regionale Dem.

